Mersin’de polis servis aracına bombalı saldırı

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Mersin’de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bugün saat 17.20 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi’nde bulunan Okan Merzeci Bulvarı’nda, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonrası panik yaşandı. Hain saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin’de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, “Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik.” ifadesini kullandı.

Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

Ankara’dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge.

Ajanslar