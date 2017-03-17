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Muğla’da 95 artçı sarsıntı daha yaşandı

Muğla’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 95 artçı sarsıntı yaşandı.

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Muğla’da 95 artçı sarsıntı daha yaşandı

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 01.31’deki 6.2’lik depremden sonraki 7 saatte büyüklükleri 2.7 ile 4.8 arasında değişen 95 artçı deprem meydana geldi.

Deprem uzmanları, devam eden artçılar sebebiyle hasarlı görünen binalara girmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.Saat 08:03’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Muğla Belediye Başkanı Osman Görün depremin bütün Muğla’da hissedildiğini söyleyerek, can kaybı yaşanmadığını dile getirdi. Görün sözlerini şöyle sürdürdü:

Elektirik hatlarında aksamalar oldu. Büyük bir kesinti söz konusu değil. Telefon sistemlerinde de bazı yerlerde aksamalar var. Büyük deprem en üst noktada oluştu. Daha düşük artçılar devam ediyor.

50 TRAFO HASAR GÖRDÜ

Gökova Körfezi merkezli 6.3 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yer olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan 200 kadar elelektrik trafosundan yaklaşık 50’si hasar gördü. Trafoların hasar görmesi nedeniyle ilçedeki birçok yerde elektrik kesintisi meydana geldi. Trafoların onarımı için ekipler harekete geçti. Büyük bölümünün onarınının tamamlandığı, diğerlerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Onarılan trafoların bulunduğu bölgelere tekrar elektrik verildiği kaydedildi.

TEKNELERDE HASAR OLUŞTU

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ufak tefek hasarların olduğunu, panik yaşayanların sokaklarda, bahçelerde, otellerin geniş alanlarında toplandığını kaydetti.

Hastanelere genelde korkudan dolayı sıkıntılar yaşayanların intikal ettiğini belirten Kocadon, “Kimse Bodrum’da tatilde olan akrabalarını merak etmesin, can kaybı yok. Belediye ekipleri çöken bir yolumuz vardı onu tadilat etti. Toprak kaymasını düzeltti, aksaklıklar gideriliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle çalışmalar sürüyor. Direklerin devrilme ihtimaline karşı kontrollü elektrik veriliyor. Oluşan dalgalar nedeniyle limanda demirli bulunan teknelerin ipleri koptu. Teknelerde hasar oluştu.” ifadelerini kullandı.

Yaralanan kişilerden Furkan Gözyuma, otelde çalıştığı sırada sarsıntıyı hissedince ikinci kattan kendisini zemine bıraktığını, bu nedenle sol ayağında kırıklar olduğunu dile getirdi.

Marmaris Devlet Hastanesine yaşadıkları panikle hafif yaralanan 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Haber7

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