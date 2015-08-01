Ortaköy saldırısının planlayıcısı yakalandı

Ortaköy’deki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S yakalandı. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Ortaköy’deki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen ve İstanbul’da yakalanan Türk asıllı Fransız vatandaşı 22 yaşındaki A.S hakkında, Burdur’da terör örgütü DEAŞ üyeliğinden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında terör örgütü DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürüttüğü A.S (22), İstanbul’da yakalandı.
Zanlının üzerinde Ortaköy’de gece kulübü Reina’daki terör saldırısını gerçekleştiren ve bir süre önce tutuklanan Abdulkadir Mashparipov’un kaldığı evin kira kontratı bulundu.
Ortaköy saldırısının planlayıcılarından olduğu belirtilen A.S hakkında DEAŞ üyeliğinden Burdur Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Burdur Sulh Ceza Hakimliği devreye girdi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuran sulh ceza hakimliği, Fransa’da evli ve bir kız çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli A.S’nin tutuklanmasına hükmetti.
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında bir süredir DEAŞ terör örgütü üyeliğinden soruşturma yapılan, Antalya nüfusuna kayıtlı, aynı zamanda Fransız vatandaşı olan A.S’nin İstanbul’da gerçekleştirilen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu, Abdulkadir Masharipov isimli saldırganın kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilerek, sevk edildiği Burdur Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin dosya bağlantısı nedeniyle İstanbul’daki Reina saldırısı dosyası ile birleştirilmek üzere gönderilecektir.”
AA
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