Ortaköy’de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı

İstanbul Ortaköy’deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Vali Şahin, 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 yaralı olduğunu söyledi. Şahin 1 polisin de şehit olduğu bilgisini verdi