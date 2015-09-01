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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı

İstanbul Ortaköy’deki saldırıyla ilgili açıklama yapan Vali Şahin, 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 yaralı olduğunu söyledi. Şahin 1 polisin de şehit olduğu bilgisini verdi

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Ortaköy’de gece kulübüne saldırı: 35 ölü 40 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti.

Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

VALİ VASİP ŞAHİN: EN AZ 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada 1 polisin şehit olduğunu, 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

Şahin ayrıca olayın terör saldırısı olduğunu belirtti.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGANLAR NOEL BABA KILIĞINDA İDDİASI

Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor.

BÖLGEDE OPERASYON YAPILIYOR

Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.

KAYNAK HABER7

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