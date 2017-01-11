Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Reina katliamcısı yakalandı! İlk görüntüler

39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Reina katliamcısı yakalandı! İlk görüntüler

Yılbaşı gecesi Reina’ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt’ta bir sitede düzenlenen operasyonla yakalandı.

YANINDA OĞLU DA VAR

Yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet’e getirileceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor.

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