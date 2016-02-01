Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Saadet Partisi’nden referandum kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda parti olarak “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi.

A+A-

Saadet Partisi’nden referandum kararı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmelerine bugün geçilecek anayasa değişikliği teklifinin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda parti olarak “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Karamollaoğlu, Reina saldırısının failinin yakalanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Karamollaoğlu, olayın birden fazla şüphelisinin olduğuna dair, doğruluğu kesinleşmemiş haberlerin yayıldığını kaydederek soruşturmanın selameti için bu belirsizliğin bir an önce giderilmesini istedi.

Kıbrıs müzakerelerine de değinen Karamollaoğlu, Türkiye’nin, “Ada’daki garantörlüğü” konusunda taviz vermemesi gerektiğini belirterek, Rumların geçmişte olduğu gibi bugün de yapılacak olası bir antlaşmaya uymayacaklarını ifade etti.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin enerjisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alanda tanınması için harcaması gerektiğini dile getirerek, “KKTC’nin tanınması için Türkiye bir atak başlatmalıdır. Türkiye stratejik konumu ve doğal kaynakları açısından Doğu Akdeniz’in en önemli bölgesindedir. Bu nedenle Kıbrıs’a verdiğimiz desteği çekemeyiz.” dedi.

“Teklifin mevcut haline hayır oyu veririz”

Mecliste ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişikliği teklifinde kuvvetler ayrılığı ilkesine özen gösterilmediğini savunan Karamollaoğlu, yetkinin tek elde toplanmasının milli iradenin temsili noktasında sorunlara neden olacağını öne sürdü.

Parti olarak değişiklikle ilgili görüşlerini daha önce açıkladıklarını, bu konuda yaptıkları çalışmaları ise Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgi kurumlara gönderdiklerini anlatan Karamollaoğlu, “Teklif, referanduma götürülmeden endişelerimizi doğrular gelişmeler yaşandı. Anayasa değişikliğini içeren teklifin mevcut haliyle referanduma sunulması durumunda, böyle bir teklife destek vermemiz mümkün değil. Biz bunu desteklemeyiz, yani ‘hayır’ oyu veririz. Sorumluluğumuz buna imkan vermez. Bunun, bugünden bilinmesinde fayda görüyoruz.” diye konuştu.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın...

Ankara'da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğinde Avrupa'nın en büyük hastanesi olacak....

Reina katliamcısı yakalandı! İlk görüntüler Reina katliamcısı yakalandı! İlk görüntü...

39 kişiyi katleden Reina katliamcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı....

Diyarbakır’da hain saldırı: Şehit ve yaralılar var Diyarbakır’da hain saldırı: Şehit ...

Diyarbakır'ın Sur Bölgesi'nde harfiyat alanında patlama oldu, 1 polis şehit oldu, 3 kişi ise yaralandı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Cezaevinden kaçtı, polis heryerde onu arıyor Cezaevinden kaçtı, polis ...

Hollanda'da cezaevinde bulunan bir kişinin sağlık kontrolü i...

Saadet Partisi’nden referandum kararı Saadet Partisi’nden...

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurul...

Gündüz de hız sınırı 130 km olacak Gündüz de hız sınırı 130 ...

Hollanda Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Schultz Temsilciler Mec...

Türkiye düşmanı Cem Özdemir Yeşillerin Başbakan adayı oldu Türkiye düşmanı Cem Özdem...

Almanya'da ilk kez Türk kökenli bir siyasetçi bir partinin l...

Asansör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Asansör kazasında 1 kişi ...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde asansörün düşmesi sonucu bir...

Maddi sıkıntısı olanlara bir darbe de haciz bürolarından Maddi sıkıntısı olanlara ...

Hollanda'da son yıllarda maddi sıkıntısı yaşayan binlerce va...

” Kuzenim polis şiddetinden hayatını kaybetti ” ” Kuzenim polis şid...

Hollanda'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra h...

Amsterdam’da elektrik kesintisi 2 kişinin hayatına mal oldu Amsterdam’da elektr...

Hollanda'da Amsterdam'da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyl...

Uçan Araba İçin Tarih Verildi Uçan Araba İçin Tarih Ver...

Airbus'un uçan arabasının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu...

Yanlışlıkla mülteci kampını bombaladılar: 100 ölü Yanlışlıkla mülteci kampı...

Nijerya ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlen...

VIDEO GALERİ