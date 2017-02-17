Şanlıurfa’da bombalı araçla saldırı!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Savcılar Sitesi bahçesinde bir patlama meydana geldi. Olayda 3 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

A+A-

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi’ndeki Savcılar Sitesinde 20.45 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Patlamanın meydana geldiği alana takviye ekipler sevk edildi.

112 Acil ekipleri, patlamanın etkisiyle yaralananları ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde Kaymakamlık binası ve polis lojmanlarının yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Patlama sesinin kentin hemen her bölgesinden duyulduğu belirtilirken, ilçeye Gaziantep’ten de ambulanslardın sevk edildiği öğrenildi.

VALİ’DEN AÇIKLAMA: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir ilçesindeki patlamanın bombalı araçla gerçekleştirildiğini, olayda 3 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

“Patlayıcı yüklü bir araç daha sonra uzaktan kumandayla patlatılarak lojmanlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Lojmanlar büyük ölçüde hasar görmüştür.” diyen Tuna, “Olayda zabıt katibinin 3 yaşında erkek çocuğu hayatını kaybetmiştir. 15 civarında ağır olmayan yaralı mevcut olup, tedavileri hastanede devam etmektedir.” bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Viranşehir’deki terör saldırısıyla ilgili Vali Güngör Azim Tuna’dan bilgi aldı. Erdoğan, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah’tan rahmet, 15 yaralıya acil şifa dileğinde bulundu.

SALDIRININ ARKASINDA PKK VAR

Yapılan saldırının kriminal şekli, hedef ve zaman-mekan ilişkisi, patlamanın arkasında PKK’nın olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak Ajanslar