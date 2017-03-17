Şırnak’ta askeri helikopter düştü

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı ile albay ve yarbayların da bulunduğu helikopterin düştüğü belirtildi. Yapılan açıklamalarda 13 şehidimizin olduğu bildiriliyor.
İlk bilgilere göre, helikopterin Uludere-Beytüşşebap yüksek gerilim hattına çarpması sonucu düştüğü belirtildi.
İÇİNDE YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLER VARDI
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Şenoba’dan birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı ile albay ve yarbayların da bulunduğu Coogeer tipi helikopter ile Irak sınırında bulunan Uludere ilçesine bağlı Şenoba mevkiinde irtibat kesildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bir süre sonra helikopterin düştüğü belirlendi. Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edildi.
Bazı kaynaklar, helikopterin bölgedeki en yüksek zirvelerden birinde Uludere-Beytüşşebap hattına çarparak düştüğünü ileri sürdü.
Bölgede incelemeler sürerken, helikoptere ulaşılıp, ulaşılamadığı henüz teyit edilmedi.
ŞIRNAK VALİLİĞİ: HELİKOPTER YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI VE DÜŞTÜ
Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kaza kalkıştan üç dakika sonra oldu. Helikopter yüksek gerilim hattına takıldı ve düştü.
DÜŞEN HELİKOPTERDE BULUNAN PERSONELİN LİSTESİ
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yüzbaşı Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak
Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş
Başçavuş Fevzi Kıral
Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal
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