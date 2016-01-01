Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

TSK’da başörtüsü yasağı kalktı!

Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlemesine ilişkin talimat kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

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TSK’da başörtüsü yasağı kalktı!

Bir süredir üzerinde çalışılan uygulamaya göre bundan böyle Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecekler. Düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.

BAŞÖRTÜYÜ ŞAPKANIN ALTINA TAKABİLECEK

Talimata göre kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.

Kaynak AA

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