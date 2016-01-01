TSK’da başörtüsü yasağı kalktı!

Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlemesine ilişkin talimat kuvvet komutanlıklarına gönderildi.
Bir süredir üzerinde çalışılan uygulamaya göre bundan böyle Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecekler. Düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.
BAŞÖRTÜYÜ ŞAPKANIN ALTINA TAKABİLECEK
Talimata göre kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.
Kaynak AA
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