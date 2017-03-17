Türk Gazeteciler Kazakistan, Kırgızistan ve Kıbrıs’a çıkarma yapıyor

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TGF SINIR TANIMIYOR

Anadolu’daki belli başlı meslek kuruluşlarını bağrında toplayan, bu anlamda en geniş katılımlı meslek kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı 29-31 Ekim tarihlerinde Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te; 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı ise 14-17 Kasım tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştiriyor. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “TGF olarak adeta sınır tanımıyoruz. Türk Basını ve Anadolu Basınını dünyanın her yerinde gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF) geleneksel Başkanlar Konseyi Toplantılarını, yurt dışında da yapmaya ağırlık vererek, Türk basını ve Anadolu basınını, ülke sınırları dışında da temsil etme misyonunu üstleniyor. Daha önce Abhazya ve KKTC’de toplantılar yapan TGF, 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te; 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nı da 14-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirecek.

Kırgızistan Bişkek’teki TGF 54. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın, 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı, Türkistan ve Çimkent şehirlerinde yapılacak, “Türk Dünyası 3. Gazeteciler Şurası”nın ardından 29-31 Kasım 2017 tarihlerinde hayata geçirileceğini belirten; KKTC’de yapılacak TGF 55. Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın ise 14-17 Kasım 2*017 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “TGF olarak meslektaşlarımızın yurtdışı temaslarıyla birlikte mesleki değişim ve gelişmeler ile ilgili olarak bilgi ve kültürel alışverişte bulunmalarına katkı koyma çabasındayız. Daha önce Abhazya ve Kıbrıs’ta Başkanlar Konseyi toplantılarımızı yapmıştık. Şimdi ise önce Kazakistan ve Kırgızistan buluşmasıyla önemli bir yurtdışı deneyimini daha geride bırakacağız. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna denk düşen tarihte de Yavruvatan’da olacağız. Burada da Kıbrıs’taki meslektaşlarımızla mesleki ve kültürel iletişimimizi bir kere daha pekiştireceğiz. Bu nedenle yurtiçi ve yurtdışı projelerimize destek veren Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU’na, her etkinliğimizde yanımızda olan ve Türk Dünyası ile ilgili çok anlamlı çalışmalara imza atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı(TİKA) Başkanı Sayın Serdar ÇAM ile değerli ekibine, Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan Manas Üniversitesi’ne, KKTC Dış Basın Birliği’nin kıymetli Başkanı Tahir Olcay Kıraç’a şükranlarımızı sunuyoruz.