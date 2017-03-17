“Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı”na Başvurular Başladı

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen “Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programına” başvurular başladı.

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Program kapsamında yurt dışında yaşayan yeni nesillere temel dil becerilerinin kazandırılması ve Türk kültürünü tanıtacak eğiticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

YTB ve Sakarya Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen, yurt dışında yaşayan Türk çocukların Türkçe öğretimine yönelik nitelikli ve donanımlı eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan “Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programına” başvurular başladı. Program kapsamında yurt dışında yaşayan çocuklara anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerinin kazandırılması ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programında verilecek eğitimle Türkçe öğretecek eğitimcilerin yetiştirilmesi planlanıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açık durumda. Programa kabul edilecek adaylardan, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri bekleniyor.

PROGRAMI BİTİRENLER ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV ALACAK

Program, Sakarya Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek olan iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı bir yarıyıldan oluşan staj/proje dönemini kapsayacak şekilde üç yarı dönemden oluşuyor. Programa kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları YTB tarafından karşılanacak. Ayrıca, öğrencilere aylık burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunuluyor. Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrenciler, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları gibi etkinliklerde görev alabilecek.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na başvurular 3 Eylül 2017 tarihinde son bulacak. Adaylar detaylı bilgilere ulaşmak ve başvuru yapmak için “https://www.ytb.gov.tr/sakarya/” adresini ziyaret edebilirler. Programla ilgili sorularını ise turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirler.