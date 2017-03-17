Türkiye mezunları Ürdün’ün başkenti Amman’da buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ürdünlü Türkiye Mezunlarını başkent Amman’da düzenlenen programla bir araya getirdi. Düzenlenen mezun buluşması sayesinde Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alarak ülkesine dönen mezunlar aralarındaki diyaloğu geliştirirken Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendirdi.

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YTB tarafından dünyanın dört bir yanında düzenlenen mezun buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerine dönen ve hali hazırda başkent Amman’da ikamet eden 70’e yakın Ürdünlü Türkiye Mezunu düzenlenen törenle bir araya geldi. Amman Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Büyükelçi Murat Karagöz, Konsolos Mücahit Şenol, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, YTB Uzmanı Sevinç Ebru Temel, TİKA Ürdün Koordinatörü M. Sıddık Yıldırım ve Ürdün Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Ahmed Zubi katılım sağladı.

TÜRKİYE MEZUNLARIMIZ İNSANİ KÖPRÜMÜZ, GÖNÜL KÖPRÜMÜZDÜR

Ülkeler arası ilişkilerin dinamiklerinin hükümetler, şirketler arasında oluştuğunu ancak son dönemde bu dinamiklerin en güçlü ayağını sivil toplumun oluşturduğunu, sivil toplumun en güçlü unsurlarından birinin de Türkiye Mezunları olduğunu belirten Büyükelçi Murat Karagöz, mezunlarımızın Türkiye ile Ürdün arasında insani köprü ve gönül köprüsü kurduklarını ifade etti. Türkiye’de eğitim görmeyi tercih etmelerinin Ürdünlülerin aslında sadece Türkiye’nin devletine ve halkına değil, eğitim sistemine duydukları güvenin de bir göstergesi olduğunu söyledi. Ülkelerine dönen Ürdünlü mezunların son derece kıymetli mevkilerde görev almalarıyla bu güvenin boşa çıkmadığını göstermiş olduklarının altını çizen Büyükelçi Karagöz ayrıca mezunlarımızdan daha aktif olmalarını talep ederken, bu doğrultuda yapılacak çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyacağını belirtti.

MEZUNLARIMIZA VE MEZUN DERNEKLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

16O ülkeden 130 bini aşkın Türkiye Mezunu olduğunu ve YTB’nin ilk etapta 30 ülkede mezun derneği kurma çalışması yürüttüğünü söyleyen YTB Ortadoğu Koordinatörü Mehmet Nedim Aslan, Ürdün’ün 3 bin 500’den fazla mezunuyla ciddi bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Aslan, bu tarz etkinliklerle 1960 ve 1970’li yıllarda mezun olan Ürdünlülerle 1990 ve 2000’li yıllarda mezun olanların bir araya getirilmesi, iletişim kurmalarının ve tecrübe paylaşımı sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Mezun derneği çalışmaları kapsamında İrbid’deki mezunlarla da temasa geçileceğini söyleyen Aslan, bu doğrultuda Ürdün Türkiye Mezunlar Derneği’nin daha fazla mezunu kucaklayan ve aktif çalışmalar yürüten bir yapıya kavuşturulması adına her türlü maddi ve manevi desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

TÜRKİYE’DEN MEZUN ÜRDÜNLÜLER KENDİLERİNİ TÜRK VATANDAŞI HİSSEDİYOR

Ürdün ve Türkiye arasındaki dostluğun belirleyici unsurlarından olan Türkiye mezunlarına gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Ürdün Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Ahmed Zubi ise, kendilerini Türk vatandaşı hissettiklerini, Türkiye’yi evleri olarak gördüklerini ifade etti. Zubi, Ürdün Türkiye Mezunları Derneği’nin katılan yeni üyelerle daha canlı hale geleceğine ve aktif biçimde çalışacağına inandıklarını belirtirken, bu konuda üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarının da sözünü verdi.