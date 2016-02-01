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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti!

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, TSK’da pilotluk için intibak eğitimine alınan ilk başörtülü oldu.

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Türkiye’de bir ilk gerçekleşti!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümetin bazı üniversitelerden askeri okullara yatay geçiş hakkı tanımasının ardından Türkiye’de bir ilk yaşandı. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Merve Gürbüz, Hava Harp Okulu’nda intibak eğitimi almaya hak kazanan ilk başörtülü öğrenci oldu. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Gürbüz, Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandı. Son sınıf öğrencisiyken babası Mehmet Emin Gürbüz’ün desteğiyle Hava Harp Okulu’na geçiş yaptı. 3,5 ay önce Hava Harp Okulu’na girmek için başvuru yapan Merve Gürbüz, ilk olarak Hava Harp Okulu’nun sınavlarına tabi tutuldu. Çok detaylı bir sağlık incelemesine alınan 23 yaşındaki genç kız, farklı anabilim dallarında 19 heyete girdi, yaklaşık 10 gün süren sağlık kontrolünden de geçti.

Kontrollerin ardından Muğla Milas Hava Meydan Komutanlığı’na davet edilen Gürbüz, burada da birtakım sınavlara ve 14 uçuş eğitimine tabi tutuldu. 13’ü hoca eşliğinde ve puanlama sistemiyle yapılan eğitimlerin sonuncusunda ise ‘yalnız uçuş’ adımını da aştı; eğitimini tamamlamayı başardı. Uçuş derslerinden yüzünün akıyla çıkan Gürbüz, bu kez Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı mülakata girmeye hak kazandı. Mülakatı da geçen Merve, güvenlik soruşturmasının ardından ise Hava Harp Okulu’ndaki intibak eğitime başladı.

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