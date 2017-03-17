Yaz saati uygulaması ‘torba tasarı’da

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda “Torba tasarı” olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Tasarısı’nın görüşmelerinde AK Parti’li üyelerin yaz saati uygulaması ile iglili madde ihdasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Tasarıya eklenen maddeyle, “Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun’da”, “Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmü, “Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir” şeklinde değiştirildi.

Önergenin gerekçesinde ise düzenlemeyle Türkiye’de güneş ışığından daha fazla yararlanılması, enerjinin kullanımında tasarruf sağlanması için sadece yaz döneminde veya belirli dönemlerde kısıtlı olmaksızın bir saati aşmamak üzere belirlenecek ileri saat uygulamasının yapılabilmesi, yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler halinde uygulama yapılmasına imkan sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

“Daha fazla tasarruf”

Önergeye ilişkin bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Oğuz Can, yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde 81 ilde nüfus yoğunluğu da dikkate alındığında kişi başı 64 saat, toplamda 6 bin 161 saat daha fazla aydınlıktan yararlanıldığı, saat 16.00-18.00’de elektrik tüketiminin azaldığı, sabah 08.00 saatlerinde ise bir miktar arttığı fakat artışın, azalıştan daha az olduğu ve net bir tasarruf sağladığı tespit edilmiştir.” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, yargının konuya ilişkin bir karar verdiğini hatırlatarak, “Biz, sosyal politikalar anlamında bir sunum beklerdik. Bu sabah 06.30’da evden çıktım. Bizim mahalleden servisler vızır vızır gidiyorlar. Çocuklar yürürken ayakta uyuyorlar. Vücut saati diye bir şey vardır. Bu yapılan çocuklara bir işkencedir.” ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise yapılan yasaların sosyal boyutunun da ekonomiye dahil edilerek konuşulması gerektiğini belirterek, “Danıştaydan gelen, toplumsal talebe dair, bir karardan sonra bunun gelmesi yine toplumu yok sayan bir yaklaşımla iş ve siyaset yapma biçiminin altını çizmiş oluyor.” dedi.

Çiftliği, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kullanması

Öte yandan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında yapılacak protokolle, çiftlikteki hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen kullanma hakkı süresini 10 yıldan 30 yıla çıkaran madde önergeyle tasarı metninden çıkarıldı.

AA