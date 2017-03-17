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YTB’den Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Eğitim Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “İnsan Hakları Yaz Eğitim Programı” ile yurt dışında eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerini Türkiye’de buluşturuyor.

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YTB’den Üniversite Öğrencilerine İnsan Hakları Eğitim Programı

Program kapsamında öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli akademisyen, kamu görevlisi ve hukukçulardan insan hakları alanında eğitim alma fırsatı bulacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çeşitli alanlarda birçok çalışmalara imza atan YTB, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında (eğitim bilimleri, iletişim bilimleri, medya bilimleri, psikoloji, sosyoloji, felsefe, filoloji, teoloji, işletme ve bunun gibi sosyal bilimler) yurtdışında eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için eğitim programı düzenliyor. “İnsan Hakları Yaz Eğitim Programı” kapsamında öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzman akademisyen, kamu görevlisi ve hukukçulardan eğitim alma fırsatı elde edecek.

UZMAN EĞİTMENLER VE KÜLTÜR GEZİLERİ OLACAK

Yurt dışında eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için 21 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilk beş gün Ankara’da düzenlenecek olan programda, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, din ve etnik köken temelinde ayrımcılık, nefret suçlarının raporlanması, sivil savunuculuk ve Türkiye’nin idari sistemi gibi birçok eğitimler yer alacak. Önemli kurum ziyaretlerinin yapılacağı program kapsamında bir de 1 günlük Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Programın dile ise Türkçe olacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eğitim programına, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya ülkelerinde ikamet eden ve okuyan 3 ve 4’üncü (5. sömesterden itibaren) sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecek. Programa katılması uygun görülen katılımcılara 24 Temmuz 2017 tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecek. Program hakkında detaylı bilgiye www.ytb.gov.tr adresinden ulaşılacak. Başvurular 21 Temmuz 2017 tarihe kadar online olarak başvuru.ytb.gov.tr sayfasından alınacak.

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