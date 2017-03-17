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YTB’nin İnsan Hakları Eğitim Programı başvuruları için son 4 gün

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için birçok alanda başarılı çalışmalara imza atan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “İnsan Hakları Yaz Eğitim Programı” ile yurt dışında eğitimlerine devam eden üniversite öğrencilerini Türkiye’de buluşturuyor.

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YTB’nin İnsan Hakları Eğitim Programı başvuruları için son 4 gün

Öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda deneyimli akademisyen, kamu görevlisi ve hukukçulardan insan hakları konusunda eğitim alma fırsatı sunan “İnsan Hakları Yaz Eğitim Programı” başvuruları için son tarih 30 Temmuz 2017.

Hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya ülkelerinde eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için hazırlanan program 21 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak. İlk beş gün Ankara’da düzenlenecek olan eğitim programında, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması, din ve etnik köken temelinde ayrımcılık, nefret suçlarının raporlanması eğitimi, sivil savunuculuk ve Türkiye’nin idari sistemi ile önemli kamu kurumları hakkında bilgilerin öğrencilere kazandırılması hedefleniyor. Kurum ve kültürel ziyaretlerin yanı sıra program kapsamında bir de bir günlük Kapadokya’ya gezisi düzenlenecek.

Programa ilişkin detaylı bilgi ve başvuruya www.ytb.gov.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

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