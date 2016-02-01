Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Almanya bu Türkleri konuşuyor

Türkiye’deki düğünlerde benzerlerine sıkça rastladığımız görüntüleri bu kez Almanya’da kameralara yansıdı.

Düğün konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatan Türkler çiftetelli oynayıp havaya ateş açtı.

Bununla da yetinmeyen grup bayraklarla süsledikleri arabalarla lastik yakıp drift yaptı.

Almanya’da yaşayan bir grup Türk düğün konvoyuyla caddeyi trafiğe kapatıp çiftetelli oynadı.

Bununla da yetinmeyen grup havaya ateş edip arabalarla drift yaptı.

Yanan lastik dumanlarının silah ve korna seslerine karıştığı görüntüler sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde bir anda gündem oldu.

KAYNAK MİLLİYET

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yeşil Pasaport isyanı! Yeşil Pasaport isyanı!
BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
VIDEO GALERİ