100 yaşındaki kadın kendini tutuklattı!

100 yaşındaki kadının tutuklandıktan sonra hücredeki görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Foto: Politie Nijmegen Zuid
Hollanda’nın Nijmegen şehrinde meydana gelen tutuklama olayının yaşlı kadının merakını gidermek için olduğu öğrenildi.
Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye göre yaşı 100 civarlarında olan Hollandalı kadın, ölmeden önce yapılacaklar listesini yaparken bu yaşına kadar hiç tutuklanmadığını, gözaltına alınnmadığını fark etti!
Bunun üzerine ölmeden önce tutuklanma/ gözlatına alınma / hücreye konulma duygusunu tatmak istediği için Nijmegen şehrinin zuid ( güney ) bölge polis merkezine giderek tutuklanmak istediğini söyledi.
Görevli polis memurlarının önce inanmak istemediği bu garip istek karşısında kadının isteiğini kırmayarak tutuklayıp hücereye koydular
Bir hafta önce meydana gelen olayın görüntüleri polis kameralarına yansıması ve ardından sosyal medyada paylaşılması ile haber, dünyanın bir çok ülkesinde yoğun ilgi gördü.
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