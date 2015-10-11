14 Şubat kabus olmaktan çıktı…

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Haber / Yorum / Şöyleşi

Hatta vatan özlemi çekenlerin; burnuna İstanbul kokanların, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek isteyenlerin, iş toplantıları/ yemekleri, yaş günü kutlamalarının vazgeçilmez adresi oldu.

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin hijyenik ve usta aşçılar tarafından hazırlanması; güler yüzleriyle ailenizden birisi gibi sıcak ve samimi çalışanların sunumu ile olmazsa olmazlarımız arasına girdi aniden…

İlk başlarda çok sorun yaşandı, hemde çok…

Çok şikayetler aldık çok…

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Bize, yazdınız duyduk, sosyal medyada gördük merak ettik, gidenler tavsiye etti gittik. Yüzlerce kilometre uzaklardan geldik ama yer bulamadık, dediler.

Haklıydılar…

Yapacak bir şey yoktu…

Bizi böylesine mutlu eden, onurlandıran şikayetlerle geçti Keyfi Terras’ın 364 günü, yani bir yılı…

Geçen yıl çoğu insanı olduğu gibi beni de ince bir sancı kaplamıştı. Yarın sevgililer günüydü, acaba eşimle nerede yemek yiyebiliriz, diye düşünürken, Keyfi Terras’ın açılacağı haberi gelmişti…

Evet, yine / yeniden / bir kez daha yarın 14 Şubat Sevgililer günü…

Mekan olarak sevdiklerinizle dolup taşırdığınız Keyfi Terras’ın da 1. Yaş günü…

Açılışlarını özellikle mi 14 Şubat’a denk getirmişlerdi, yoksa tesadüf müydü?

Mesleki olarak olmazsa olmazımız meraktır!

En iyisi hem merakımızı gidermek, hem de yağan kar manzarasının keyfini çıkarmak için yolumuzu Keyfi Terras’a düşürdük.

Genç sahibesi Betül Kaya kardeşimiz tarafından her zaman olduğu gibi güler yüzüyle, aile terbiyesi ile karşılandık.

14 Şubat’a bir kaç gün kaldı, sevgililer için özel bir proğramınız, özel bir menünüz var mı, sorumuza Betül Kaya, “ Olmaz mı, elbette var” diye cevap verdi.

Günler öncesinden bu özel güne dair hazırlıklara başladıklarını söyleyen Betük Kaya, “ Biliyorsunuz 14 Şubat bizim de Keyfi Terras olarak yaş günümüz. İki kutlamayı bir arada yapacağız. Böylece bazıları için kabus olan 14 Şubat Sevgililer gününü de kabus olmaktan çıkarttık” dedi.

Ne gibi sürprizler olduğunu tüm çabalarımıza rağmen öğrenemedik.

Peki, bir yıl önce açılırken, özellikle mi 14 Şubat’ı seçtiniz, sorumuza Betül Kaya, “ Elbette, biz unutsak bile sevenler, sevgililer unutmayacaktı. Açılışımız 13 de olabilirdi, 15 Şubat da , fakat biz özelllikle kapılarımızı 14 Şubatta açarak, yıl dönümlerimizi sevgililerle kutlamak istedik” diye cevap verdi.

Bir yılın nasıl geçtiğini, bekledikleri ilgi ve alakayı görüp görmediklerini merak ettik. Betül Kaya, “İnanın hani su gibi geldi geçti derler ya öyle oldu. Koskoca bir yıl nasıl geçti anlayamadık. Tatlı bir telaşla konuk ettiğimiz, burada ağırladığımız insanlar sanki ailemizin birer ferdi oldu.

Tek sorunumuz zaman zaman randevusuz gelen misafirlerimize yer bulma sıkıntısı ile gecikmeli hizmet edebilmek oldu. Çok şükür, Keyfi Terras’a gelen herkes buranın gönüllü elçiliğini yapıyor. O yüzden dikkat ettiyseniz başından itibaren fazla reklama yönelmedik. En büyük ve güçlü reklam misafirlerimizin memnuniyetidir” dedi.

Ne yaptık, ne ettiysek 14 Şubat sevgililer günü sürprizlerini ve menüslerini öğrenemedik.

Şansımız başka şekilde deneyerek bu kez de Keyfi Terras’ın müdürü, küçüklerin ağabeyi, büyüklerin kardeşi adı Keyfi Terras ile özdeş, Cemal Şimşek’e sorduk. “ Abi, olur mu şimdi gidip yazcaksın işin espirisi kaçacak. En İyisi sen yengeyi al-gel misafirimiz ol” dedi.

Yer var mı, geç kalmış olmayalım, demeye kalmadan Cemal Şimşek, o kendini tanıyanların bildiği müzip tavrını takınarak, “ Her gelen bizim müşterimiz değil misafirimizdir, o yüzden başımızın üstünde ağırlamak boynumuzun borcudur” demeyi ihmal etmedi.

Bundan sonra ben de buraya Keyfi’min Terras’lı kahyası diyorum, artık keyfimin kahyası ve adresi belli, ya sizin?

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