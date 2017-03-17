3 Gurbetçi aile ölümden döndü

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Kaza, Edirne-İstanbul TEM Karayolu Hafa TIR Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yurt dışından tatil için Türkiye’ye gelen ve İstanbul istikametine seyir halinde olan Dilber Ö. yönetimindeki KR 57 GXG yabancı plakalı otomobil emniyet şeridinden yola çıkmak isteyen Celal G. yönetimindeki CK 287 RN yabancı plakalı otomobile çarpmasının ardından takla atarak aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Y. yönetimindeki AW 675 KY plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çarpmanın şiddeti ile otomobiller hurdaya dönerken otomobillerde bulunan Dilber Ö., Ciwan Bedirxan Ö., Muhammed Mustafa Y. ve Melek Y. yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası trafiğe kısmen kapanan yol karayolları ekiplerince kontrollü olarak sağlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavi edilmek üzere Çorlu İlçesi’nde bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kısmen kapalı kalan yol araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Türkiye Gazetesi Avrupa