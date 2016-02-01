Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

3 Yaşındaki oğluna uyuşturucu vermiş

Hollanda’da 27 yaşındaki bir babanın 3 yaşındaki oğluna işkence yaptığı ortaya çıkmasının ardından şimdi de çocuğun kanında uyuşturucu tespit edildiği bildirildi.

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3 Yaşındaki oğluna uyuşturucu vermiş

Edwin W. adlı babanın çocuğunu öldürmeye teşebbüsten yargılandığı davada yeni bulgulara rastlandığı ortaya çıktı. Eski karısının şüphelenmesi ve polis ile irtibata geçmesiyle başlatılan gizli takipte babanın çocuğa tekmeler atıp işkene yaptığı ve aynı zamanda havaya fırlatıp yere düşmesine neden olduğu saptanmıştı.

Yaklaşık 4 gün boyunca doktorların müdahele ettiği çocuğun beyinde oluşan zararın tedavi edildiği ve hayata tutunduğu bilgisi verilmişti.

Yapılan son incelemelerde babanın yaşadığı evde esrar ekimi yapıldığı ve ev ortamının çocuk için uygun olmadığını belirten emniyet, 3 yaşındaki çocuğun kanı ve idrarında uyuşturucuya rastlanması yetkilileri endişelendirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen baba verdiği ifade de iddiaların doğru olmadığını ve çocuğuna zarar vermediğini belirtti.

SONHABER.EU

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