5 Metre uzunluğunda yılan bulundu

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Foto: © Gert Budding

Oosterbeek’in tren yolunda bir hendek içerisinde bulunan kaplan piton’un 4,7 metre uzunluğunda olduğu ve ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan polis basın sözcüsü, ” yılanın bir kaç gün bulduğumuz yerde kaldığını düşünüyoruz. Nereden geldiği ile ilgili hiç bir fikrimiz yok. Kaçan bir yılan mı yoksa sahibi tarafından mı terkedildi henüz net bilgiler yok elimizde. İncelememiz devam ediyor ” dedi.

Ambulans çalışanlarının yılanı götürdüğü aktarıldı.

SONHABER.EU