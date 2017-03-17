76 Yaşında Kur’an-ı Kerim öğrendi

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Augustdorf DİTİB Ulu Camii’nde açılan yaz Kur’an Kursu döneminde Kur‘an-ı Kerim okumayı öğrenen 76 yaşındaki Şefik Türker “Kur’an-ı Kerim ile yeniden doğdum” dedi.

Augustdorf DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi Erol Akça, „76 yaşında da olsa öğrenmenin mutluluğu yaşayan Şefik Türker amcamızın bizde mutlululuğuna ortak olduk. Özellikle gençler Şefik amcamızı örnek almalı“ dedi. 7’den 77’ye herkese eğitim veren Augustdorf DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi Akça, her yaşta eğitim vermeye devam ettiklerini söyledi. Akça, „Şefik amcamız azmiyle hem bizi motive etti hem de azmiyle gençlere örnek oldu. Kendisini tebrik ediyorum“ diye konuştu.

76 yaşındaki Şefik Türker de, „Allah kelamıyla tanışmak 76 yaşında nasip oldu. Rabbim bilmeyen ancak bilmek isteyen herkese nasip etsin. Ben özellikle Erol Akça hocama ve dernek yönetimine teşekkür ediyorum. Şimdi Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladım ve çok mutluyum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Üzerimde emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

76 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrenen Şefik Türker’e, din görevlisi Erol Akça tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi.