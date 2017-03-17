Ali Teker’e sosyal medya’da büyük ilgi

Konyaspor camiasının yakından takip ettiği medya tasarımcısı Ali Teker, yaptığı video çalışmaları ile yine dikkatleri üzerine çekti.

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Önceki dönemlerde Konyaspor tarihinin ilk taraftar belgeselini çeken ve çektiği belgesel ile Konya spor kamuoyunda ilgi uyandıran Teker, gündeme dair yaptığı videolarla Konyaspor multimedyasına katkı sağlıyor. Konyaspor tribünlerine emek verenleri, futbolcuları, kulübe hizmet etmiş eski isimleri unutmayan medya tasarımcısı Ali Teker’in hazırladığı video çalışmaları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılıyor. Son olarak Konyasporlu futbolcular Ali Turan ve Selim Ay arasındaki tatlı çekişmeyi esprili bir şekilde ele alan Teker, yine takipçilerini kırdı geçirdi.

Daha önce Konya’da gazetecilik yapan Ali Teker, yaklaşık 10 sene önce yurt dışında yaptığı, ‘Women of Konyaspor’ fotoğraf çalışması ile bir ilki gerçekleştirmişti. Ali Teker’in önümüzdeki dönemde yeni çalışmaları ile takipçilerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Ali Teker’in resmi Twitter hesabı için buraya tıklayınız.