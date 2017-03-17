Amsterdam ilk 10’a girdi

İpsos araştırma bürosu tarafından yapılan anketin sonucuna göre Hollanda’nın başkenti Amsterdam Dünya’nın en popüler şehirleri listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

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26 Farklı ülkeden 18.500 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonucuna göre Dünya’da en popüler listesinde New York zirvede yer alırken, Abu Dhabi ikinci Londra ise üçüncü oldu.

Listede Amsterdam’ın en son 2013 yılında ilk 14. sırada olduğu hatırlatılırken uzun bir aradan sonra yapılan araştırmada dokuzuncu sıradan listede yer aldığı bildirildi. Hong Kong’un sekizinci sıradan 14. sıraya gerilediği görülüyor.

Ziyaret, yaşamak ve ticaret için dünyanın en popüler şehirleri listesi top 10:

1 New York

2 Abu Dhabi

3 Londra

4 Paris

5 Tokyo

6 Zürih

7 Sydney

8 Roma

9 Amsterdam

10 Los Angeles

SONHABER.EU