Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Asansör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Hollanda’nın Rotterdam kentinde asansörün düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

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Asansör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada 20 katlı binada yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Asansörün bir kaç kat aşağıya düşerek 18. katta takılı kaldığı ve yapılan müdahelenin ardından asansörde bulunan kişilerin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Basın sözcüsü, kazanın nasıl meydana gelediği ile ilgili henüz bir bilgi edinmediklerini ifade ederken, yapılan tüm müdahelelere rağmen bir kişinin hayatını kaybettiğini ve diğerinin ise ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Asansörde ciddi hasar olduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

SONHABER.EU

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