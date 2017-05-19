Aşık Veysel Türküleriyle Anıldı

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Hollanda Sivaslılar Platformu’nun kültür etkinlikleri kapsamında yapılan “Dostlar Beni Hatırlasın’’ Türkü kervanı programına katılan Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç, Hollanda Türk Federasyon’a bağlı teşkilatlardan Rotterdam Versaar, Amsterdam Mescidi Aksa, Den Haag Türk İslam Kültür Vakfı ve Arnhem Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür Merkezi’nin düzenledikleri programlarda dostlarıyla buluştular.

Yoğun ilginin gösterildiği Türkü Kervanına, Aşık Veysel’in yaşamından, anılarından kesitler eşliğinde, derlediği türkülerden ve gönül gözüyle söylediği türkülerden örnekler sunuldu. Bir birinden güzel Türküleri seslendiren sanatçılar, katılımcılara Anadolu’yu bölge bölge, il il dolaştırdılar.

Etkinliğe Türkiye’den davetli olarak katılan Kültür Bakanlığı Sivas Halk Müziği Korosu sanatçıları Sait Döşkaya ve Cafer Üvenç kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler. Kültür Bakanlığı sanatçıları “Kültürümüzü ve sanatımızı Hollanda’da yaşatmak için büyük çaba sarfeden, Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik’in şahsında tüm teşkilat başkanlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan Türkü dostlarına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Az bir iş yapılmıyor, basit bir iş yapılmıyor. Türk kültürünün bayrağını Hollanda’da dalgalandırmak hiç basit bir iş değildir, katkılarımızla onlara destek olmaya çalıştık.” dediler.

Yoğun Türkü istekli programların son durağı olan Amsterdam Mescid-i Aksa Teşkilatında, teşkilat Başkanı Şuayip Koçak tarafından sanatçılara Hollanda’yı hatırlamaları düşüncesiyle birer plaket takdim edildi.

Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil’in gayretleriyle Hollanda’da gerçekleştirilen Aşık Veysel’i anma programlarından dolayı Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik İbrahim Çitil’e teşekkür etmiş ve bu tür çalışmaların daha sık yapılması arzusunu dile getirmiştir.















