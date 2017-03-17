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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Avrupa’nın en iyi dondurma salonu Hollanda’da

Bologna de Gelato World Tour 2017 ödüllerinde Hollanda’dan İjskuip dondurma salonundan Erik Kuiper en iyi dondurmacı seçildi. İtalyanların taddığı dondurmalara hayran kaldıkları belirtildi.

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Avrupa’nın en iyi dondurma salonu Hollanda’da

Foto: Facebook de İjskuip

Hollanda’nın Denekamp kentinden Erik Kuiper Avrupa’nın en iyi dondurmacısı seçildi. İjskuip dondurma salonundaki dondurmaları farklı kılan, saf ve doğal olarak üretilmesi.

Kuipers çiftinin yıllardır tarım işinde çalıştığı ve son olarak dondurma satışına başladıkları belirtildi. Aldığı ödül hakkında RTL Nieuws’e konuşan Kuiper, ” dondurmalarımızın bu kada lezzetli olması mümkün oldukça saf ve doğal üretilmesinden kaynaklanıyor. Yarışmada sunduğum dondurmada kullandığım ceviz bahçemden, frambuaz komşumun bahçesinden, süt kendi ineklerimizden, bal da yakınımızda bulunan arıcıdan taze ve doğal olması nedeniyle juriler hayran kaldı.

Avrupa ödülünü aldıktan sonra dondurma salonunda kuyruklar oluştuğuna dikkat çeken Kuiper, Eylül ayında Dünya ödüllerinde yarışma hakkı kazanmış olduğunu belirtti. Bu konuda iddialı olan Kuiper Dünya ödüllerinde ilk beşe girebileceklerini ifade etti.

SONHABER.EU

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