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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Belediye’den yoksul çocuklara anlamlı destek

Hollanda’da Rijswijk belediyesi hazırladığı yeni sosyal proje kapsamında maddi sıkıntısı olan ailelerin çocukları için ayrı bir bütçe oluşturduğunu duyurdu.

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Belediye’den yoksul çocuklara anlamlı destek

Rijswijk belediyesi sosyal işlerden sorumlu encümen azası Björn Lugthart maddi sıkıntısı yaşayan ailelerin çocuklarının da doğum günlerini kutlamaya hakları olduğunu ve bu nedenle yoksulluk bütçesinden onlar için bütçe ayıracağını açıkladı.

Rijswijk belediyesinde yer alan verilere göre yaklaşık 2300 aile yoksulluk sınırı veya altında yaşıyor. Bu durumda Rijswijklı çocukların yüzde 15’i yoksulluk içinde yetişiyor. Bu ailelerde her ay ortalama 300 euro açık olduğunu belirten belediye heyeti, borçlanmaların önüne geçilmesi için maddi alanlarda devlet desteğinin önemini vurguladı.

Özellikle sosyal yaşamda maddı sıkıntısı olan ailelerde yetişen çocukların okulda yapılan doğum günlerine katılamamasının onlara olumsuz yansıyacağını aktaran Rijswijk belediyesi her çocuğun sosyal anlamda mutlu edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Belediye’nin daha önce de okul masraflarında ailelere yardımcı olduğu ve bir çok çocuğa tablet bilgisayar gibi eğitim de temel ihtiyaçların karşılandığı bilgisi verildi.

SONHABER.EU

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