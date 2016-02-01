Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Birleşik Krallık’ta ‘Camimi Ziyaret Et’ etkinliği düzenlendi

Birleşik Krallık’ta “Camimi Ziyaret Et” etkinliği kapsamında belirlenen camiler, herkesin ziyaretine açıldı.

A+A-

Birleşik Krallık’ta ‘Camimi Ziyaret Et’ etkinliği düzenlendi

Birleşik Krallık genelinde 150’den fazla camide, diğer dinlerin inananları ağırlandı.

haber%2F2017%2F02%2Fkral3

Ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Camimi Ziyaret Et” etkinliği kapsamında, Birleşik Krallık çapında belirlenen camiler, diğer dinlerin inananlarının ziyaretine açıldı.

Jeremy Corbyn Finsbury Park Camisini ziyaret etti

haber%2F2017%2F02%2Fkrallık1

Kuzey Londra’da yer alan Finsbury Park Camisini İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de ziyaret etti.

Etkinlik çerçevesinde, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’taki camilerde, İslam’ın temel kavram ile inanç unsurlarını tanıtan panoların yer aldığı ve broşürlerin dağıtıldığı sergiler açılıyor.

haber%2F2017%2F02%2Fkral2

Etkinlik kapsamında imamlar ve cemaat temsilcileri, ziyaretçilerin İslam’a ilişkin sorularını da yanıtlıyor.

Etkinliğin amacı “Medyada yer alan olumsuz haberlerin ötesine geçerek bütün Britanya vatandaşlarına erişmek, İslam inancını ve Müslümanları anlatmak.” olarak ifade ediliyor.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Gulca katliamı unutulmadı Gulca katliamı unutulmadı

Türk Dünyası’nın kanayan yarası Doğu Türkistan’da 20 yıl önce Gulca’da katledilen yüzlerce Uygur Türk’ü tertiplenen program ile Holland...

Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıldı Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu yapıld...

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun uçuşunu yaptı....

3 Yaşındaki oğluna uyuşturucu vermiş 3 Yaşındaki oğluna uyuşturucu vermiş...

Hollanda'da 27 yaşındaki bir babanın 3 yaşındaki oğluna işkence yaptığı ortaya çıkmasının ardından şimdi de çocuğun kanında uyuşturucu ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Anketlerde yüzde 40 DENK partisi çıktı Anketlerde yüzde 40 DENK ...

Hollanda'da genel seçimde ilk defa yarışacak olan DENK parti...

Gulca katliamı unutulmadı Gulca katliamı unutulmadı...

Türk Dünyası’nın kanayan yarası Doğu Türkistan’da 20 yıl önc...

Türkiye’de bir ilk gerçekleşti! Türkiye’de bir ilk ...

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrenc...

Hollanda’ya kış havası geri geliyor Hollanda’ya kış hav...

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerind...

Kruidvat boğulma tehlikesiyle toplatıyor Kruidvat boğulma tehlikes...

Hollanda'da Kruidvat firması üründe boğulma tehlikesi bulund...

Kurtuluş bey… Kurtuluş bey…

Hani bazı isimler vardır, kişinin karakteri ile örtüşür, baz...

Hollanda’ya eski sağlık sisteminin geri getirilmesi isteniyor Hollanda’ya eski sa...

Yaklaşık 11 yıl önce özelleştirilen sağlık sektörünün tekrar...

İmamlarla ilgili kamuoyuna açıklama İmamlarla ilgili kamuoyun...

Son haftalarda kamuoyunda DİTİB’e bağlı cemiyetlerde görev y...

Hollanda’nın cefasını çekenler anlattı Hollanda’nın cefasını çek...

Hollanda’ya gelen ilk Türklerden İbrahim Görmez, Ali Sarı, G...

Seçim öncesi siber saldırı altındalar! Seçim öncesi siber saldır...

Bilgisayar korsanları Hollanda ve Norveç'teki genel seçimler...

VIDEO GALERİ