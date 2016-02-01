Birleşik Krallık’ta ‘Camimi Ziyaret Et’ etkinliği düzenlendi

Birleşik Krallık’ta “Camimi Ziyaret Et” etkinliği kapsamında belirlenen camiler, herkesin ziyaretine açıldı.

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Birleşik Krallık genelinde 150’den fazla camide, diğer dinlerin inananları ağırlandı.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Camimi Ziyaret Et” etkinliği kapsamında, Birleşik Krallık çapında belirlenen camiler, diğer dinlerin inananlarının ziyaretine açıldı.

Jeremy Corbyn Finsbury Park Camisini ziyaret etti

Kuzey Londra’da yer alan Finsbury Park Camisini İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de ziyaret etti.

Etkinlik çerçevesinde, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’taki camilerde, İslam’ın temel kavram ile inanç unsurlarını tanıtan panoların yer aldığı ve broşürlerin dağıtıldığı sergiler açılıyor.

Etkinlik kapsamında imamlar ve cemaat temsilcileri, ziyaretçilerin İslam’a ilişkin sorularını da yanıtlıyor.

Etkinliğin amacı “Medyada yer alan olumsuz haberlerin ötesine geçerek bütün Britanya vatandaşlarına erişmek, İslam inancını ve Müslümanları anlatmak.” olarak ifade ediliyor.

KAYNAK AA