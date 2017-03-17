Birsen Başar desteğinizi bekliyor

Hollanda ve Türkiye’de otizm konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu çerçevede hayatı belgesel filme konu olan ve kitaplar yazan Birsen Başar, Hollanda’da ‘Gouden Venus van Milo’ ödülüne aday gösterildi. Birsen Başar’ın ödülü alabilmesi için oylarınıza ihtiyacı var.

A+A-

Foto: Birsen Başara Facebook

‘Gouden Venus van Milo’ ödülü, engelli kişilerin diğer engelliler için yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi sonucu sahibini buluyor.

Uzun yıllardır otizm konusunda Hollanda ve Türkiye dışında farklı ülkelere sesini duyuran Birsen Başar, Ankara’da yaptığı konuşma ile Başbakan Yıldırım’ın da dikkatini çekmişti.

Birsen Başar’a ödülü alabilmesi için destek olmak isteyenler buraya tıklayarak oy kullabilirler.

Geniş bilgi için Birsen Başar’ın websitesi:

https://birsenbasar.com/

Birsen Başar kimdir?

Hollanda doğumlu 30 yaşındaki Başar, uzun yıllardır otizm konusunda çalışmalara imza atıyor.

Breda Belediyesi’nde çalışan, şimdiye kadar Hollanda ve Türkiye’de sayısız konferansa katılan Başar’ın otizmle ilgili yazdığı iki kitabı bulunuyor.

Birsen Başar çalışmalarını Hollanda içi ve uluslararası sürdürüyor. Aynı zamanda Hollanda Otizm Derneği’nin (NVA) elçisi olan Birsen, uzun süredir otizmi topluma kabullendirmeyi ve otizmli vatandaşların da toplumda yerini alabilmeleri için mücadelesine devam ediyor.

SONHABER.EU