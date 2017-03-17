Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Birsen Başar desteğinizi bekliyor

Hollanda ve Türkiye’de otizm konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve bu çerçevede hayatı belgesel filme konu olan ve kitaplar yazan Birsen Başar, Hollanda’da ‘Gouden Venus van Milo’ ödülüne aday gösterildi. Birsen Başar’ın ödülü alabilmesi için oylarınıza ihtiyacı var.

A+A-

Birsen Başar desteğinizi bekliyor

Foto: Birsen Başara Facebook

‘Gouden Venus van Milo’ ödülü, engelli kişilerin diğer engelliler için yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi sonucu sahibini buluyor.

Uzun yıllardır otizm konusunda Hollanda ve Türkiye dışında farklı ülkelere sesini duyuran Birsen Başar, Ankara’da yaptığı konuşma ile Başbakan Yıldırım’ın da dikkatini çekmişti.

Birsen Başar’a ödülü alabilmesi için destek olmak isteyenler buraya tıklayarak oy kullabilirler.

Geniş bilgi için Birsen Başar’ın websitesi:

https://birsenbasar.com/

Birsen Başar kimdir?

Hollanda doğumlu 30 yaşındaki Başar, uzun yıllardır otizm konusunda çalışmalara imza atıyor.

Breda Belediyesi’nde çalışan, şimdiye kadar Hollanda ve Türkiye’de sayısız konferansa katılan Başar’ın otizmle ilgili yazdığı iki kitabı bulunuyor.

Birsen Başar çalışmalarını Hollanda içi ve uluslararası sürdürüyor. Aynı zamanda Hollanda Otizm Derneği’nin (NVA) elçisi olan Birsen, uzun süredir otizmi topluma kabullendirmeyi ve otizmli vatandaşların da toplumda yerini alabilmeleri için mücadelesine devam ediyor.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hande Sar uygun ilik arıyor! Hande Sar uygun ilik arıyor!

Almanya'da 26 yaşındaki Hande Sar bel ağrışı şikayetiyle gittiği hastanede akut lösemi hastası oldugunu öğrendi. Hande kendisine uygun ...

Hiç görmediği Türk babasına kavuşan Danimarkalı Hiç görmediği Türk babasına kavuşan Dani...

Danimarka’da yaşayan ve hiç görmediği Türk babasına kavuşan Thomas Knudtsen, o anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Babasına kız...

Almanya’da bir Türk vatandaşı öldürüldü Almanya’da bir Türk vatandaşı öldü...

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında ikamet eden 43 yaşındaki Eşref Çağrışlı kimliği henüz belirle...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da terör alarmı vatandaşları korkuttu Hollanda’da terör a...

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, konser terör istihbaratı ne...

Yumurta krizindeki zehirli ilaç et endüstrisine de sıçradı Yumurta krizindeki zehirl...

Hollanda'da Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA'ya, y...

Vlaardingen’in içme suyunda da zehirli madde tespit edildi Vlaardingen’in içme...

Hollanda'da Dordrecht kentinde faaliyet gösteren Chemours fa...

Kreş sapığı mağduru olan çocukların sayısı arttı Kreş sapığı mağduru olan ...

Hollanda'da Utrechtli 27 yaşındaki kreş çalışanı Bart C. kre...

Polis aramayı bıraktı çiftçiler pes etmiyor Polis aramayı bıraktı çif...

Hollanda'da çiftçiler özel bir drone ile son zamanlarda mısı...

HMS Makina Manisa’da yeni yatırımı için Sipil İnşaat ile anlaştı HMS Makina Manisa’d...

Airbus, Boeing, Bombardier, gibi dünyanın önde gelen sivil v...

Birsen Başar desteğinizi bekliyor Birsen Başar desteğinizi ...

Hollanda ve Türkiye'de otizm konusunda yaptığı çalışmalarla ...

Hollanda’da bir ‘ kes kaçcı ‘ daha yakalandı Hollanda’da bir ...

Hollanda'da Hema mağazasında kadınların saçından bir parça k...

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan ‘vekaletle kurban kesimi’ açıklaması Türkiye Diyanet VakfıR...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vek...

Almanya’dan Türklere PKK benzetmesi Almanya’dan Türkler...

'Almanya'daki Müslüman cemaatlerin Erdoğan'ın etkisi altına ...

VIDEO GALERİ