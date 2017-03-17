Brüksel’de bir mülteci kanala atlayarak hayatına kıydı

Brüksel’de mültecilerin merkezi olan “Petit Chateau”da kalan bir mülteci, Brüksel kanalına atlayarak hayatına son verdi.

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Görgü tanıkları tarafından aktarılan bilgilere göre, mülteci merkezinin tam karşısında bulunan kanalın kenarında bir süre bekleyen Afrika kökenli bir mülteci, sessiz bir şekilde kanala atladı.

Suya atladıktan sonra yoldan geçen görgü tanıklarının çığlıklarına aldırış etmeyen mülteci, çaresiz bakışlar arasında kanal suyunda kayboldu.

Kimsenin atlayarak müdahele etmeye cesaret edemediği olayda, durumun acil servise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ekibi de yeterli tesisata sahip olmadığı için suda kaybolan mülteci için arama çalışmaları yapamadı.

Cafer Yıldırımer