Camiler doldu taştı

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar başta Almanya olmak üzere Hollanda, Belçika gibi ülkelerde Kadir Gecesi’nde camilere akın etti.
Hollanda’da Rotterdam, Amsterdam, Zaandam, Utrecht gibi şehirlerin adeta simgesi haline gelen Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerde sahur vaktine kadar özel programlar düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı ve duaların, tövbelerin kabul edildiği Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim ve ilahi sedaları yükselirken, Avrupalı Türkler akşam, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp imsak vaktine kadar dua ettiler.
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