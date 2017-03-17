Camiler doldu taştı

Avrupa’da yaşayan Müslümanlar başta Almanya olmak üzere Hollanda, Belçika gibi ülkelerde Kadir Gecesi’nde camilere akın etti.

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Hollanda’da Rotterdam, Amsterdam, Zaandam, Utrecht gibi şehirlerin adeta simgesi haline gelen Hollanda Diyanet Vakfına bağlı camilerde sahur vaktine kadar özel programlar düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecenin bin aydan daha hayırlı ve duaların, tövbelerin kabul edildiği Kadir gecesinde Kur’an-ı Kerim ve ilahi sedaları yükselirken, Avrupalı Türkler akşam, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp imsak vaktine kadar dua ettiler.

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