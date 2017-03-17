Cep harçlıkları susuz Afrika’ya

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Diyanet Vakfı, DİTİB ve Bir Damla Hayat Dernegi’nin ortak organizasyonu ile düzenlenen ‘Su Kuyusu’ adlı kampanyaya katılan minikler, iki ay boyunca biriktirdikleri cep harçlıklarını Afrika için bağışladı.

Yaklaşık 50 öğrenci iki ay boyunca kumbaralarını ellerinden geldiği kadar doldurarak Afrika kıtasına gönderdi.

Yardım toplayan çocuklara büyük desteği başta din görevlisi Cüneyt Kara olmak üzere aileler verdi. Çocuklara günün anısına yapılan özel tişörtler hediye edildi.

Sabah.de