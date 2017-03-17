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DİTİB ailesi bayramda bir araya geldi

Köln – DİTİB Genel Merkez ve Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) personeli Kurban Bayramı‘nın dördüncü gününde geleneksel bayramlaşma töreninde buluştu.

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DİTİB ailesi bayramda bir araya geldi

DİTİB Sergi Salonu‘nda düzenlenen bayramlaşma programına; DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın ile Genel Merkez ve Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği personeli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Aydın Genel Başkan Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu’nun bayram kutlama mesajını iletti. Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı tüm Müslümanların ortak günü olduğunu söyleyen Aydın, „Kurban Bayramı‘nın yaşadığımız topluma, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve kutluyorum“ dedi.

Program, yapılan konuşmaların ardından yönetici ve personelin birbirleriyle bayramlaşmasıyla sona erdi.

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