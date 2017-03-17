DİTİB‘den “Cami Hizmetlerinde Verimlilik” semineri

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Din görevlilerine yönelik düzenlenen “Cami Hizmetlerinde Verimlilik” seminer 18-22 Eylül tarihleri arasında Strazburg Diyanet Akademi Merkezi‘nde yapıldı.

Seminer; Gelsenkirchen-Horst DİTİB Mevlana Camii Din Görevlisi Hamdullah Duru’nun Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Münster Dini Danışma Kurulu Başkanı Yunus Yüksel’in selamlama konuşması ile başladı.

Dini temel hususlarda bir kaç noktaya değinen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, hizmetten önce bilgi donanımın iyi olması şarttır. Din Görevlilerimiz Hz. Peygamberimizin kültürel mirasçılarıdır. O’nun din hizmeti fonksiyonunu üstlenmiş görevlilersiniz“ dedi.

Din görevlilerine yönelik yapılan seminerlerde istişarenin müminlerin en önemli vasfı olduğunun altını çizen Aşıkoğlu, toplantının amacı fikir alışverişi açısından konuların müzakeresi ve istişare edilmesi ve istişarenin müminlerin en önemli vasfı ve Kur’an-ı Kerim’in de emri olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin birleştirici ve bütünleştirici İslam şuurunu geliştiren konumda olmaları gerektiğini vurgulayan Aşıkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Dernekler, görevliler, yöneticiler, eyalet birlikleri, genel merkez gibi bir bütünü oluşturan ve birçok unsuru olan bir camiayız. Burada yaşayan Müslümanlara dini alanda ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan binlerce gönüllü insanlarımız var. Daha da güzel çalışmalar ve gelişmeler için işbirliği ve koordinasyon kadar, anlayış ve duygu birliği de çok önemlidir. Din hizmetinde din görevlisinin fonksiyonu çok önemlidir. İhlas ve samimiyetle bilgilerimizi birbirimizle paylaşacağız. Ortak akıl ve ortak irade oluşturacağız. Bizler barış dininin, sevgi dinin mensuplarıyız, barış peygamberinin ümmetiyiz. Biz bu görevleri yerine getirirken yaşadığımız toplumun kurallarına, inançlarına da saygıda asla kusur etmedik, etmeyeceğiz. Kendimizi doğru anlatmalı ve doğru tanıtmalıyız. Biz nasıl inanç değerlerimize saygı bekliyorsak, içinde yaşadığımız toplumun değerlerine de aynı şekilde saygı gösteriyoruz. Kültürümüze sahip çıkacağız, değerlerimizi çocuklarımıza öğreteceğiz. Çünkü kültür ve değerleri olmayan toplum yok olmaya mahkumdur. Kültür önemli bir unsurdur, dil ortak bir değerdir, inanç gelenekler örf, adet ve saygının aktarımı önemlidir. Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için son derece önemli. Kadınlarımız önemlidir, İslam’ı anlatırken, haccı anlatırken Hz. Hatice’yi, Hz. Meryem’i anlatmalıyız. Almanya’da yeni açılan ilahiyatlarla, Türkiye’deki uluslararası ilahiyat fakültelerine gençelerimizi yönlendirelim, teşvik edelim.”

Genel Başkan Aşıkoğlu, din görevlilerinin manevi rehberliğinin önemi ve yönetimi üzerinde de ayrıca sunum yaptı.

Üç gün süren süren seminerde; etkin din eğitimi yöntemleri, cami eğitiminde sınıf yönetimi ve örnek ders anlatımı, manevi rehberlik, Avrupa’da yetişen Müslüman gençlerin din algıları ve beklentileri, İslamofobi ve ayrımcılıkla etkin mücadele yöntemleri gibi konular ele alındı.