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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Dordrecht “Gençlik Akşamı” ile sezonu kapattı

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı Dordrecht Ayasofya Cami Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Dursun Önkuzu Gençlik Teşkilatının hazırlamış olduğu “Gençlik Akşamı” adlı program teşkilat üyelerinin, kadın ve gençlik kollarının  katılımıyla gerçekleşti.

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Dordrecht “Gençlik Akşamı” ile sezonu kapattı

Kur’an-ı Kerim tilaveti, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program gençlerin şiirleri  ve Grup Gölgem’in sahne almasıyla devam etti.

Programın ikinci bölümünde Dordrecht Ayasofya Cami Teşkilat Başkanı Vedat Özdal bir konuşma yaptı. Özdal Türk gençliğinin tarihteki önemine değindi ve özgüvenin önemine vurgu yaparak gençleri yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı kutladı.

Hollanda Türk Fedarasyon adına söz alan HTF Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Çömlekçi ise programda emeği geçenlere teşekkür etti ve HTF olarak gençlerimizin devamlı yanlarında  olacaklarını söyledi. Ahmet Çömlekçi Hollanda Türk Federasyon’un yaz sonrası yapılması düşünülen faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Programın sonuna doğru sahne alan Hünkar Göksu misafirlere güzel bir müzik ziyafeti sundu. Program Dursun Önkuzu Gençlik Teşkilatının katılımcılara gerçekleştirdikleri ikram ile son buldu.

Faaliyeltleri ile sık sık gündeme gelen ve Dordrecht ve çevresinde geniş bir kitleye hizmet veren Dordrecht Ayasofya Cami Teşkilatı gençlik kolları 1970 yılında Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu’nda eğitim görürken işkence ile şehit edilen ülkücü Dursun Önkuzu’nun adını taşımaktadır.

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