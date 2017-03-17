Duisburg’da “Aile içi şiddet ve çözüm önerileri” konulu konferans düzenlendi

A+A-

Wanheim DİTİB Eyüp Sultan Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, DİTİB Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzmanı Sosyal Pedagog Halide Özkurt konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal pedagog Halide Özkurt, konferansta aile içi şiddetin başta fiziksel, cinsel ve değişik etkenlerden kaynaklanan farklılıklar gösterebildiğini söyledi. Özkurt, “Aile içinde fiziksel, sosyal, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet olarak değişikliklerin olabileceği gibi en fazla ve bariz görülen fiziksel şiddetin ailevi ilişkileri psikolojik şiddet kadar zedelediğini“ ifade etti.

Özkurt, şiddet mağduruna yardımcı olmak için çözüm önerilerini belli başlıklar etrafında sıraladı: “Öncelikle aile içinde eşitlikçi, sosyal rolleri arkadaşça yumuşatan ve aile disiplini kimseyi yaralamadan kurup yürütmek, anlayışlı, şefkatli ve ilkeli bir aile yapısı oluşturmak, ebeveynler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, çocukların sosyal rollerini benimsemelerine yardımcı olmak, aile içi empatiyi geliştirmek, iletişimde aktif dinleme ve saygı ortamı oluşturmak, saydam ve şeffaf olmak, sorunları yorum katmadan somut bir şekilde belirttmek.“

Ailevi ve sosyal sorunlar için hizmet veren DİTİB Danışma Hattı hakkında bilgi veren Özkurt konuşmasını şöyle tamamladı: “DİTİB – Danışma Hattı, kişisel, sosyal ve eğitim ile ilgili konularda karar verme veya problemleri çözme aşamasında ve benzeri konularda insanlara yararlı olmak maksadıyla tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren eğitimli danışmanlar tarafından sunulan bir hizmettir. Danışma hizmetimizden ayrım yapılmaksızın herkes yararlanabilir. Danışma Hattına; ailevi sorunlar, okul, eğitim ve ergenlik sorunları, uyuşturucu ve bağımlılık, psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, cinsel taciz, zorla evlilik, evlilik, ayrılma ve boşanma, borçlanma, aile birleşimi ve oturma izni, resmi dairelerle ilgili sorular, ayrımcılık ve dışlama gibi konularda başvurabilir ve ihtiyaç halinde uzman kişi ve kuruluşlara yönlendirilebilir. Sorunlarla karşı karşıya geldiğinizde kime ve nereye başvurabileceğinizi bilmiyorsanız, DİTİB Danışma Hattı’nı 0221 50800444 nolu telefondan arayarak, 017620832185 nolu whatsapp hattından veya hotline@ditib.de adreslerine elektronik posta yazarak hafta içi her gün 09:00 – 16:00 saatleri arasında ulaşıp, bilgi alabilirsiniz.“

Konferans konuşmasının ardından, soruları cevaplayan Halide Özkurt’a, „Gönülden Gönüle“ programını hazırlayan Merve Yıldırım tarafından teşekkür edildi. Günün anısına bir buket çiçek takdim etti.