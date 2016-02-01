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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘Dünyanın en büyük dini 2070’e kadar İslam olabilir’

ABD’de bulunan Pew Araştırma Merkezine göre İslam, mevcut demografik eğilimler devam ederse, 2070 yılına kadar dünyanın en büyük dini olabilir.

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‘Dünyanın en büyük dini 2070’e kadar İslam olabilir’

ABD’de bulunan Pew Araştırma Merkezi, Müslüman nüfusun bu yüzyılın sonuna kadar Hristiyan nüfusunu aşabileceğini açıkladı.

Merkezin araştırmasına göre dünyada 1,6 milyardan fazla Müslüman var bu sayı küresel nüfusun yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturuyor.

Dünyada en hızlı büyüyen dinin İslam olduğu belirtilen araştırmada, mevcut demografik eğilimlerin devam etmesi halinde 2070 yılına kadar İslam’ın dünyanın en büyük dini konumuna geleceği ifade ediliyor.

Araştırmada İslam’ın hızla büyümesi iki temel faktöre bağlanıyor. Bu faktörlerler “Müslümanların daha fazla çocuk sahibi olması ve tüm dinler arasında en genç nüfusa sahip olması” olarak gösteriliyor.

Araştırmaya göre Müslüman kadınların doğurganlık oranı 3,1 iken diğer dinlere mensup kadınlarda bu oran 2,3 olarak veriliyor.

İslam’a ve Müslümanlara bakış
Araştırmaya göre, yapılan anketlerde 9 dine ilişkin ne hissettikleri konusunda 0’dan 100’e kadar puan verilmesi istenen Amerikalıların Müslümanlara verdiği puanın ortalaması yüzde 48. Avrupa’da ise Macaristan, İtalya, Polonya ve Yunanistan’da çoğunluk Müslümanlara karşı olumsuz bir yaklaşım sergilerken, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Kuzey ve Batı Avrupa’daki diğer ülkelerde ise Müslümanlar hakkında olumlu düşenlerin oranı daha fazla.

Müslümanların çoğunluğu (yüzde 62), Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Türkiye dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde yaşıyor.

Avrupa’daki Müslüman nüfus da büyüyor; 2050 yılına kadar Avrupalılarının yüzde 10’unun Müslüman olacağı öngörülüyor.

ABD’de ise 3,3 milyon Müslüman yaşıyor ve bu sayı ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. 2050 yılına kadar ise Müslüman nüfusun oranın yüzde 2,1 olması bekleniyor.

AA

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