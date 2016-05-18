Ebeveynlerin verdiği ceza çocuğu hastanelik etti

Alınan bilgilere göre Belçika’da ebeveynleri tarafından cezalandırılan 6 yaşındaki bir çocuk yoğun bakıma alındı. Verilen cezanın Hollandalılar tarafından da sıkça tercih edildiği ortaya çıktı.

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Sabah saat 5 gibi acıkan çocuğun anne ve babasından izin almadan mutfakta yiyecek birşeyler aramasının ardından pijamalarıyla balkona gönderildiği belirtildi. Yaklaşık 15 saat boyunca soğukta balkonda durmak zorunda kalan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Çocuğun donmak üzere olduğu sırada sağlık ekiplerine haber verildiği bildiriliyor. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu bilgisi veriliyor. 31 yaşındakş Fransız asıllı anne ve 21 yaşındaki Beçlikalı üvey babanın çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden yetkililer her ikisinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Çocuğun ikiz kız kardeşinde de şiddet izlerine rastlandığı belirtildi. Brüksel savcılığı tarafından yapılan açıklamada, anne ve üvey babanın çocuklara şiddet uyguladıklarını kabullendiklerini ancak bunun kötü birşey olduğunun farkında olmadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

SONHABER.EU