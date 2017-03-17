Efteling dünya’nın en iyi tema parkı seçildi

Hollanda’nın en çok ziyaret edilen tema parklarından birisi olan Efteling, 6 yıldır üst üste zirveyi kimseye kaptırmayan Tokyo Disney Sea tema parkını bu yıl tahtından etti.

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Amerika’da her yıl dünya’nın en iyi tema parkını seçen Themeparkinsider.com websitesi, ziyaretçilerinin değerlendirmelerinden yola çıkarak sonucu belirlediğini bildirdi. Tema parklarıyla ilgili her yıl 4 milyon ziyaretçinin oy kullandığında dikkat çeken websitesi, bu yıl kazanan tema parkının Efteling olduğunu açıkladı.

Paylaşılan bilgilerde Japonya’nın Tokyo Disney Sea tema parkı altı yıldır üst üste birinci seçilirken, Efteling bu yıl seriyi bozarak zirveye yerleşti.

Oylamanın 30 Haziran’a kadar geçerli olması nedeniyle 1 Temmuz tarihinde Efteling’de yeni açılan Symbolica atraksiyonu oylamaya dahil edilmedi.

SONHABER.EU