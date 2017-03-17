Evden habersiz çıkan çocuk (5) ölü bulundu

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Vleuten’da akşam saatlerinde ebeveynlerinden habersiz dışarı çıkan çocuğun cesedinin saat 22.00 sularında bir kanalda bulunduğu bildirildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahelelerine rağmen çocuğun hayata döndürülemediği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan emniyet, yapılan incelemelerde çocuğun ölümünde suç unsuruna rastlamadıklarını tamamen talihsiz bir olay olduğunu belirtti.

Aile ve mahalle sakinlerine piskolojik destek vermek üzere uzmanların görevlendirildiği açıklandı.

SONHABER.EU