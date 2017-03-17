Almanya’da Camilerde yürütülen din ve eğitim hizmetlerinde görev alabilecek olan fahri görevlilerin tespiti amacıyla yapılan sınavda başarılı olan fahri öğreticilere yönelik düzenlenen seminerin ardından yeterlilik belgesi takdim edildi.

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Hamburg bölgesi fahri öğreticilere yeterlilik belgesi verildi.

Eğitim döneminin başlamasıyla birlikte camilerdeki Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler dersleri verecek olan fahri görevlilere yönelik Hamburg DİTİB Mescidi Aksa Camii’nde düzenlenen seminere; Hamburg Dini Danışma Kurulu Başkanı Cahit Küçükyıldız ve Köln DİTİB Eğitim Hizmetleri Müdürlüğünden Sami Alphan konuşmacı olarak katıldı.

Yeterlilik sınavında ve mülakatta başarılı olan fahri öğreticilerin katıldığı seminerde eğitim dönemi genel uygulama esaslarını anlatan Küçükyıldız, yıl içinde yapılacak hizmetleri, öğrencilerle iyi ilişkiler geliştirmenin yolları konularını işledi. Alphan ise, etkili din eğitimi metodları ve sınıf yönetimi hakkında sunum yaptı.

Program sonunda fahri öğreticilik yapmaya hak kazananlara yeterlilik belgeleri verildi.