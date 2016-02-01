Gulca katliamı unutulmadı

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“Doğu Türkistan, mazlum Türk evladının hürriyet diye haykırmakta olan, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Çin işgali altında inim inim inleyen Türk diyarı. Çok kısa da olsa Uygur Türkleri bağımsızlık görmelerine rağmen kendi devletlerini yaşatamamışlardır. Çin zulmü, asimilasyonu, katliamları adeta her gün yaşanmaktadır. 5 Şubat 1997 tarihinde bir mübarek Ramazan ayında Çin işgalcisinin gözleri dönmüş ve Kadir Gecesinde başlayan saldırılar günlerce sürmüş ve akabinde yüzlerce Doğu Türkistanlı katledilmiş, binlercesi tutuklanmıştır. Sayısı belli olmayan Uygur Türk’ünün akıbeti ise halen meçhul. Bir Ramazan ayında, dini afyon sayan Kızıl Emperyalizm yine yapmıştı yapacağını. Dünya her şeyi görüyor ve görmemezlikten geliyor. Başta Gulca şehri olmak üzere Doğu Türkistan kan ağlıyordu, gözyaşları sokakları sel gibi kaplarken sesini duymak istediklerimiz yine sessiz köşelerinde oturuyorlardı.”

Hollanda Doğu Türkistan Maarif Vakfı tarafından tertiplenen anma programına misafir konuşmacı olarak Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik katıldı. Zeist şehrinde bulunan Hollanda Doğu Türkistan Maarif Vakfı’nda yapılan programda Kuran tilaveti ile başlandı, başta Gulca şehitleri için olmak üzere dualar edildi.

Programa katılan Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik iki konu üzerine konuşmasında ağırlık verdi: Gulca katliamı ve Türk milliyetçiliği.

Murat Gedik Gulca’nın sadece Doğu Türkistan Türkleri için değil, bütün Türk Dünyası için bir hüzün olduğunu söyledi. “Gulca’da yapılan Türk’e bir soykırımdır. Bu Çin emperyalizmin ne ilk ne de son soykırım girişimi olacaktır. Umarız en kısa zamanda Uygur Türkleri hürriyetlerine kavuşur ve onlarca yıl süren Çin katliamları, soykırım girişimleri ve baskıları son bulur. Doğu Türkistan, Kırım, Karabağ, Türkmeneli (Suriye ve Irak), Batı Trakya gibi bizlerin kanayan yaralarından biridir. Biz Türkler Doğu Türkistan’ın Türk varlığının beşiği olarak kabul eder ve o kutlu toprakları her zaman kalbimizde ve gönlümüzde yaşatırız.” Murat Gedik Türk milliyetçiliği ve ülkücülüğü üzerine yapmış olduğu konuşma bölümlerinde bir bütün Türkistan, bir bütün Türk tarihi gibi konuları dile getirdi. Rus’un Türkistan yerine Orta Asya, Çin’in Doğu Türkistan yerine Sinkiang (Sincan) isimlerini kullanarak Türk olan her şeyi yok etme mücadelesinde bulunduklarını da dile getiren Murat Gedik konuşması sonrası katılımcıların sorularına cevap verdi.

Anma programına Soest Ülkü Ocağı yöneticileri Fatih Erçelik ve Metin Suna da katıldılar.