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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Kralı ‘pilot’ Willem Alexander dünya basınında

Hollanda Kralı Willem Alexander’ın 21 yıldır kimliğini belli etmeden pilot kıyafetiyle Schiphol havalimanında bulunması ve bazı uçuşlarda co-pilot olarak yer aldığını açıklaması dünya basınında manşetlere taşındı.

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Hollanda Kralı ‘pilot’ Willem Alexander dünya basınında

Foto: Twitter KLM

Kral’ın De Telegraaf röportajında 21 yıldır ayda 2 kez yolculardan habersiz uçak kullandığını belirtmesi üzerine çıkan ” Kral Willem Alexander’ın ikinci hayatı ” haberleri yoğun ilgi gördü.

BBC’nin attığı manşette , ” Hollanda Kralı Willem Alexander co pilot sırrını açıkladı” sözlerine yer verdi. Kralın gizli gerçekleştirdiği uçuşlarla ilgili Süddeutsche Zeitung KLM’in gururlanması gerektiğini belirtti. Willem Alexander’in Schiphol’de pilot kiyafetiyle yürüdüğü ancak kimsenin tanıyamadığı bilgileri de dikkat çekti.

Belçika basınında yer alan haberlerde ise Kral’ın bazı uçuşlarda uçağı kullanmış olabileceğine yer verip yolculardan habersiz uçuşlarının bir Kral tarafından gerçekleşmiş olabilme ihtimalinin heyecanlı olduğunu aktardı. Willem Alexander haberinin dün en çok okunan haberler arasında yer aldığı da bildirildi.

SONHABER.EU

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