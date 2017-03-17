Hollanda’da İkinci “geleneksel Sivas Hingel etkinliği düzenlendi”

Sivas dışında yaşayan Sivaslılar, her fırsatta bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini perçinlemeye devam ediyorlar. Hollanda Sivaslılar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Geleneksel Sivas Hingeli” etkinliği gerçekleştirildi.

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Sivas’a özgü geleneksel yemek çeşitlerinden biri olan patatesli hingel, Amsterdam Eyüp Sultan Sofrasında düzenlenen etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Hollanda’da 8. yıl etkinlikleri kapsamında Hollanda’ki Sivaslı hemşerilerine yönelik düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinlikleri ile adından sıkça söz ettiren Hollanda Sivaslılar Platformu’nun Başkanı İbrahim Çitil yaptığı selamla konuşmasında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesi adına Hingel günü düzenlediklerini belirtti.

Geleneklerinden kopmamaya özen gösterdiklerini, sofralarında da “Hingel, Madımak ve Sivas Köftesi” gibi yöresel Sivas yemeklerini her zaman bulundurduklarını söyleyen Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil; ‘’Amacımız, Hollanda’daki Türkler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, Sivas mutfak kültürünü burada yaşayan insanlarımıza imkanlarımız nisbetinde tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. Ülkemizin sıkıntılı dönemlerinde daha fazla birlikte, kol kola olmalıyız düşüncesiyle bu Hıngel etkinlğini düzenledik. Bizi biz yapan değerlerin özünü birlikte yaşayalım istedik. Türkiye Cumhuriyet’inin temellerinin atılışına tanıklık eden 4 Eylül 1919 ruhunu birlikte yaşayalım istedik. Dostlarımızla, hemşehrilerimizle biraraya gelmek, yöremizin meşhur Hingel eşliğinde hasret gidermeyi düşündük. Hem hasret gidermek, hem yöremizin eşsiz lezzetini sunan Hingeli gerçek ustalarından birlikte yemek istedik. Bu Hingelin hazırlanmasında katkıda bulunan Eyüp Sultan Kadın kollarına çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.’’ dedi.

BU TÜR BİRLİKTELİKLER DEVAM ETMELİ

Sivil toplum kuruluşlarının ve toplumsal dayanışmanın önemini vurgulayan Hollanda Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Sivaslılar Onursal Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, bu tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunu söyledi. Gürcüoğlu “Sivaslı olmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bu güzel kültürel etkinlik çerçevesinde hemşerilerim ile bir arada olmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bizler Hollanda’da yaşayan Sivaslılar olarak, bu birlikteliklerimizi her daim devam ettirmeliyiz.” dedi.

YöRESEL ÖZELLİKLERİMİZ YAŞATILMALI

Silifke Ayran fabrikasının sahibi Behzat Eren ise konuşmasında “Memleketimize ve yöremize olan özlemimizi, yaşadığımız yerlerde göstererek, gelenek ve göreneklerimize bağlılığımızın onurunu yaşıyoruz. Kültürel ve yöresel özelliklerimizi tanıtma şansı veren Sivaslılar Platformun’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DAHA NİCE 8. YILLARA

Hingel etkinliğine katılan çeşitli konuşmacılar ise yaptıkları değerlendirmelerde; Hollanda’da Sivas kültür ve geleneğini en güzel bir şekilde tanıtmalarından dolayı Hollanda Sivaslılar Platformu’na teşekkür ettiler. Bu tür birlikteliklerin son derece önemli olduğunu ve Hingel ekinliğinde olmaktan ve ilk defa tatmaktan dolayı da son derece mutluyuz. Hollanda Sivaslılar Platformu’nun 8. yılı ekinliğine ulaşmış olduğunu öğrendik. Yöneticilerine daha nice başarılı etkinlik dolu yıllar diliyoruz temennisinde bulundular.

Düzenlenen Hingel etkinliğine aralarında işadamları, yerel politikacılar, Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin yanısıra Hollanda’nın değişik şehirlerinden Sivaslılar katıldı.

Davetlilerin büyük rağbet gösterdiği Hingel etkinliğine katılan misafirlere Hingelin yanında ev yapımı Sivas’ın meşhur pezuk dal turşusu ve baklava ikram edildi. Birlikte yenen Hingelin ardından yapılan yemek duası ile sona erdi.