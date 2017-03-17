Hollanda’da “Kurtlar Vadisi Vatan” Galasına yoğun ilgi

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Hollanda’da tartışmaların gölgesinde vizyona giren “Kurtlar Vadisi Vatan” filminin galası başkent Amsterdam’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Amsterdam Pathe Arena’da düzenlenen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, film öncesinde kırmızı halı üzerinde hayranlarıyla buluştu.

Şaşmaz, AA muhabirine, Hollanda’da vatan özleminde olan ve bu duygularla coşan insanların aksiyon dolu “Kurtlar Vadisi Vatan” filmini seveceklerini ifade etti.

“Geçen sene 15 Temmuz gecesinde hiç kimse ve hiçbir ülkenin başına gelmesi istemeyecek olaylar yaşandı.” diyen Şaşmaz, filmi o gece şehit olanlara atfettiklerini söyledi.

Filmde darbe girişimi gecesinin perde arkasını anlatmaya çalıştıklarını belirten Şaşmaz, “15 Temmuz gecesi ne kadar da bir darbe girişimi olsa da aslında bir işgal söz konusuydu. Umarım izleyenler bu mesajı alırlar.” diye konuştu.

“Kurtlar Vadisi Vatan”, filmde propaganda yapıldığı ve bunun Türk toplumu içinde gerginliğe yol açabileceği gerekçesiyle kamu güvenliği çerçevesinde Hollanda’da tartışmalara neden olmuştu.

AA