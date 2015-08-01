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Hollanda’da ‘pannekoek ile partini belirle’ trendi başladı

Hollanda’da Facebook üzerinden yaptığı paylaşımla bir anda ülkenin gündemine oturan Bas Belleman’ın seçimler için ortaya attığı oy kullanma stratejisi yoğun ilgi görüyor.

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Hollanda’da ‘pannekoek ile partini belirle’ trendi başladı

Siyasi partilerin politikasını ele alıp ” nasıl krep (pannekoek) yapılır ? ” sorusu ile hangi partiye oy kullanabileceğimizi aktaran Bas’ın önerisi büyük ilgi gördü. Bas, işten eve döndüğünde 20 saniyede yazdığını belirttiği mesajının bir anda patlamasına çok şaşırdığını ifade etti.

Kararsız seçmene destek olan Stemwijzer gibi olmayacağını belirten Bas, ” benim stratejim mizah amaçlı. Küçük benzetmelerle insanların daha kolay ve basit düşünerek hangi partiye oy verebileceğinin de mümkün olduğunu göstermeye çalıştım.

Nasıl krep yapılır ?

CDA: krepleri eskiden yapıldığı gibi yapmalısın
PVV: krep yapmayı bilmiyorsan ülkene geri dön
D66: Herkes krep yapmayı öğrenebilir
ChristenUnie: Allahın yardımıyla

Bas Belleman’ın mesajında partilerle ilgili krep karşılaştırmalarının tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Bas’ın Haarlem’de ikamet eden 38 yaşında şair ve aynı zamanda bir öğretim kurumunun basın kulübünde çalıştığı bilgisi verildi. Kendisinin de hangi partiye oy vereceği konusunda kararsız olduğunu bildiren Bas, önümüzdeki günlerde yeni bir strateji üretebileceği mesajını verdi.

SONHABER.EU

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