Hollanda’da vakıflar HTGV kadar şeffaf mı?

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Bir yandan 15 Ocak tarihinde Rotterdam’da terör şehitleri için okutulacak Mevlit için hazırlıklarını sürdüren HTGV, 2016 yılında yapılan faaliyetlerin ve yardımlarında bilançosunu çıkardı.

Kısa bir değerlendirme ile kamuoyuna duyurulan 2016 yılı faaliyet raporunda 2016 yılının zor bir yıl olduğu ve Terörle mücadele eden Türkiye’yi yalnız bırakmamak adına , sağduyulu bir şekilde hareket ederek Hollanda’da provokatörlere fırsat vermedikleri vurgulandı.

HTGV’nı destekleyen, gönül veren birlikte çalıştıkları hayırseverlere teşekkür edilen raporda, geçen yıl kaybettiğimiz 4 yalındaki Bade Çakır’a “kök hücre” arayışı ile birlikte ivme kazanan donör olmanın öneminin altı çiziliyor.

İşte HTGV olarak başlıklar altında 2016 yılında yapılan faaliyet raporu:

-İlik bağışına dikkat çekme ve bilgilendirme programları

– Matchis Hollanda ilik bankası ile birlikte ilik bağışı etkinlikleri

– İlik bağışı için İmza Kampanyası

– Bade Çakır için Mevlüd

– Kayıp aranıyor ilanları

– Çocuklar için oyuncak kampanyası

– Sosyal sorumluluk projelerine maddi- manevi destek

– Mülteci kardeşlerimiz için aktivite ve etkinlikler

– Mülteci kardeşlerimizle birlikte iftar

– Teröre Lanet yürüyüşü

– Türklerden Hollanda basınına imza kampanyası

– Türkiye’deki mülteciler için kıyafet yardımı

– Cenaze fonu olmayan kardeşlerimize maddi yârdim

– Ramazan Takvimi projesi (Maddi geliri Şizofreni haftasına destek için bağışlandı )

– Iftar programı ( Maddi geliri Türkiye’de hasta çocuklarımıza bağışlandı )

– Türkiye, Hollanda ve Almanya’da bulunan hasta çocuklara ve ailelerine ziyaret

– Dünya Şizofreni derneği – Şizofreni haftası etkinliği

– Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza Bayram ziyareti

– Engelli haftasında engelli kardeşlerimizle kahvaltı

– Mevlana Camii’de De Optiek ile göz muayenesi ve bilgilendirme

– Rotterdam polisine Türkiye’deki terör olaylarına sağduyulu davranışlarından dolayı ziyaret.

Her hangi bir spekülasyona fırsat vermemek, gelir- gider tablosunu da yayınlayan HTGV bu tumu ile bu zamanda kadar ve Türk insanının alışık olmadığı bir şeffalık sergileyrek insanaların takdirini bir kez daha kazanmasını bildi.

Raporun yayınlanmasının ardından HTGV’na maddi manevi destek de bulunanlar, “Keşke Hollanda’da tüm vakıflarımız HTGV kadar şeffaf olsa, ama malesef değiller ” yorumunu yaptılar.

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