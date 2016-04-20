Hollandalı öğretmen çocuklara Aids bulaştırmış

Pedofil çetesine üye olduğu belirtilen Hollandalı öğretmenin çocuklara tehditle hem istismarda bulunup hem de kasıtlı olarak hiv bulaştırdığı aktarıldı.

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Hollandalı öğretmenin 62 yaşında ve adının Robert F. olduğu açıklandı. Surinam yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Robert F. bu ülkede pedofili çetesine üye olduğu ve orada gözaltına alındığı belirtliyor.

Çetenin facebook üzerinden sahte profillerle özellikle erkek çocuklarına kendilerini zengin ve güçlü tanıtarak, çok para kazanabilecekleri vaadleri ile kandırdıkları tespit edildi. Çeteye üye olan yedi kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Verilen bilgilerde çetenin çocuklara kasıtlı olarak AİDS bulaştırıldığı ve onlara bu hastalığı daha fazla yaymak için görev verdiği ortaya çıktı. Mağdurlardan birinin çeteden aldığı parayı geri ödemek için fuhuşa zorlandığı açıklandı. Çetenin çocukları polise gitmemesi konusunda tehdit ettikleri belirtildi.

Surinam polisinde görevli Judith Dragtenstein, ailelerin Facebook gibi sosyal medya uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı. Sadece kızların değil erkek çocuklarının da kandırılmaya çalışıldığını vurgulayan Dragtenstein, ”çocuklarınızı internet ortamında takip edin” tavsiyesinde bulundu.

SONHABER.EU